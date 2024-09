Inter de Milão lança novo terceiro uniforme para 2024/25

A Inter de Milão anunciou, nesta quinta-feira (12), o novo terceiro uniforme do clube para a temporada 2024/25. Contudo, o conjunto inspirado na Catedral de Milão, famoso ponto turístico da cidade, chamou a atenção devido ao tom aurinegro e muitos torcedores compararam a vestimenta com a do Borussia Dortmund, da Alemanha.

No entanto, o novo uniforme teve inspiração no modelo usado pela Inter de Milão há quase 30 anos, na temporada 1996/97. A camisa apresenta um design de faixa dupla nas laterais, com um gráfico inspirado no ‘Duomo di Milano’ (Catedral de Milão).

A nova terceira camisa da Inter também faz parte da campanha global da fornecedora, que busca celebrar o crescimento do futebol feminino. Além de 1908, ano de fundação do clube, a camisa traz o ano de 2018 estampado no interior da gola, marcando a criação do time feminino da Inter.

