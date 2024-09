Brasil perde para Holanda e depende de milagre na Copa Davis

A caneta e o papel para fazer contas viraram o melhor amigo do Brasil na primeira participação do país no novo formato da Copa Davis, com fase de grupos. Após derrota na estreia para a Itália, o time verde-amarelo somou mais um revés, desta vez para a Holanda, e depende de uma combinação de resultados para avançar ao mata-mata do torneio de equipes na quadra dura. O confronto desta quinta-feira (12/9), em Bolonha, começou com vitória brasileira na raquete de João Fonseca, mas Thiago Monteiro e a dupla Rafael Matos/Marcelo Melo não conseguiram manter a vantagem e a série melhor de três fechou em 2 x 1 para os holandeses.

Em último e único sem vitória na chave A, o Brasil tem mais um compromisso no sábado (14/9), às 10h, contra a Bélgica, e tem que vencer bem, além de ligar o secador. Os belgas encaram os italianos nesta sexta-feira (13/9), e o cenário ideal para os tupiniquins é de vitória da Itália sem perder nenhum jogo, assim como precisam fazer contra a Holanda no domingo (15/9). Assim, os brasileiros conseguiriam passar em segundo e ir para o mata-mata, marcado para entre 19 e 24 de novembro, em Málaga, na Espanha.

A única vitória verde-amarela no dia foi com o jovem talento João Fonseca. O tenista de 18 anos jogou como gente grande e venceu Botic van de Zandschulp, 68º do mundo e algoz de Carlos Alcaraz no US Open, por 2 sets a 0 e parciais de 7/6 e 6/4. O garoto caprichou nos saques, acertou aces e quebrou o saque do adversário para vencer pela primeira vez na Copa Davis.

Logo em seguida foi vez de Thiago Monteiro entrar em quadra, mas o melhor brasileiro no ranking mundial da ATP (76º) sofreu e não conseguiu levar a melhor sobre Tallon Griekspoor na hora do tie-break. Com pouco poder de recuperação contra o holandes, ele perdeu a partida por 2 sets a 0 (7/6 e 6/4). A esperança de vitória ficou nas mãos de Rafael Matos e Marcelo Melo, responsáveis pelo triunfo do Brasil contra a Itália. No entanto, a dupla não confirmou os break points que teve chance e perdeu para Wesley Koolhof e van de Zandschulp por 2 sets a 0 (6/4 e 7/6).

A fase de grupos da Copa Davis é realizada em quatro chaves diferentes, cada uma com sede em um país diferente. O Brasil joga na Unipol Arena, em Bolonha, na Itália. Os dois primeiros de cada classificação avançam às finais, em novembro, em Málaga, na Espanha.