Ex-jogador do Cruzeiro exige: ‘Mínimo semifinal da Copa Libertadores 2025’

Ex-meia do Cruzeiro, Wagner expressou grande expectativa em relação ao atual elenco da Raposa. Segundo ele, o time deve alcançar, pelo menos, as fases finais da Copa Libertadores de 2025.

“É como Palmeiras e Flamengo. Você ouve a torcida reclamar: ‘Gastamos milhões e não ganhamos nada.’ No passado, apenas dois times se classificavam para a Libertadores. Hoje, são seis. O cenário mudou bastante. Se você observa o planejamento de times europeus, como City, Barcelona e Real Madrid, o mínimo esperado é uma final ou semifinal. O Cruzeiro deve, no mínimo, chegar a uma semifinal da Libertadores. Caso contrário, o investimento não se justifica”, afirmou Wagner em entrevista ao “Charla Podcast”.

Ele também comentou as expectativas para o Cruzeiro em 2024, ressaltando a importância de conquistar títulos para validar o investimento feito no clube.

“Hoje, há muito dinheiro envolvido. Portanto, o time precisa ser campeão. Não há desculpas. O Cruzeiro deve voltar à Libertadores com uma postura competitiva. Atualmente, está na Sul-Americana, e eu espero que vença. Torço para que levante essa taça e se prepare para brigar na Libertadores. Em termos financeiros, este time precisa entregar resultados”, concluiu.

Wagner, aliás, atuou pelo Cruzeiro entre 2004 e 2009. Ele, afinal, fez parte do elenco que ficou com o segundo lugar na Copa Libertadores de 2009, perdendo o título para o Estudiantes, no Mineirão. Durante sua passagem pelo clube, disputou 218 partidas, marcou 36 gols e conquistou quatro títulos: três campeonatos mineiros e um Torneio de Verão no Uruguai.

