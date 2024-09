Santos treina, e Carille tem dúvidas no setor ofensivo

O Santos segue a preparação para enfrentar o América-MG no domingo, pela 26ª rodada da Série do Campeonato Brasileiro. O técnico Fábio Carille tem dúvidas para escalar o setor ofensivo do Peixe para o confronto contra os mineiros.

Nesta quinta-feira (11), o elenco trabalhou durante a manhã, no CT Rei Pelé. O treinador comandou uma atividade tática e iniciou o esboço do time para o duelo contra o Coelho.

Carille tem o retorno do lateral-direito JP Chermont, que não enfrentou o Brusque por ter sido convocado para a Seleção Brasileira sub-20. Assim, ele retorna ao time titular no lugar de Hayner.

A principal dúvida do comandante é no ataque. Afinal, Laquintana estrou na última rodada pelo Santos e não teve uma atuação de empolgar. Assim, Otero, que entrou no lugar do uruguaio contra o Brusque, pode retornar ao time titular ao lado de Wendel Silva e Guilherme.

Carille pode relacionar Luan Peres no Santos

O técnico ainda vai definir se aproveita o zagueiro Luan Peres, que chegou há pouco tempo no Peixe e foi apresentado nesta quarta-feira. Ele se colocou à disposição de Carille para o confronto contra o América-MG. No entanto, está sem ritmo de jogo e pode ficar no banco de reservas. Assim, Jair e Gil devem formar a dupla de zaga principal.

Dessa forma, a provável escalação do Santos para o jogo é: Gabriel Brazão; JP Chermont, Jair, Gil e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero (Laquintana), Guilherme e Wendel Silva.

Santos e América-MG se enfrentam no domingo, às 16h (de Brasília), na Vila Viva Sorte. A vitória pode recolocar o Peixe na liderança da Série B.

