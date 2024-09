Atlético x São Paulo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h15

Atlético e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira (12/9), às 21h45 (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A partida acontece na Arena MRV, em Belo Horizonte. Na partida de ida, no MorumBis, o Galo venceu por 1 a 0. Assim o time mineiro joga pelo empate para avançar à semifinal para enfrentar o Vasco, que eliminou o Athletico-PR. O tricolor paulista precisa vencer por um gol para levar aos pênaltis, ou dois gols para avançar de forma direta. A Voz do Esporte faz a cobertura deste duelo a partir das 20h15. A Jornada Esportiva terá o comando de Cesar Tavares, que também estará na narração.