Arouca x Sporting: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar no Campeonato Português 2024/25 após a pausa do futebol europeu para a Data Fifa de setembro. Nesta sexta-feira (13), o atual campeão Sporting visita o Arouca às 16h15 (de Brasília), no Estádio Municipal de Arouca, na partida de abertura da 5ª rodada da Liga portuguesa.

Como chega o Arouca

Os donos da casa não fazem um grande início de temporada e vêm de uma derrota para o Rio Ave na rodada passada. Além disso, a equipe somou apenas três pontos nas quatro primeiras rodadas do Campeonato Português 202425, e terá que arrancar pontos dos atuais campeões para não se complicarem neste início de competição.

Mas, o técnico Gonzalo García terá que fazer alterações na equipe devido aos desfalques de Quaresma e Kouassi, ambos lesionados recentemente. Assim, a dupla se junta a Galovic e José Fontán no departamento médico do clube, como ausências para esta sexta-feira.

Como chega o Sporting

Por outro lado, os atuais campeões chegam para esta quinta rodada invictos e com o favoritismo de somar mais três pontos para seguir forte na defesa do título nacional. Isto porque, o time comandado pelo técnico Rúben Amorim está com 100% de aproveitamento na competição e lidera com três pontos de vantagem para o vice-líder Porto, clube que venceu na rodada passada por 2 a 0.

A notícia ruim é que o Sporting terá os desfalques de St. Juste, Kovacevic e Diogo Pinto para o jogo desta sexta-feira.

Arouca x Sporting

5ª rodada do Campeonato Português 2024/25

Data e horário: sexta-feira, 13/09/2024, às 16h15 (de Brasília)

Local: Estádio Municipal de Arouca (POR)

Arouca: Mantl; Tiago Esgaio, Matías Rocha, Chico Lamba e Weverson; Fukui e Simão; Gozálbez, Jason e Henrique Araújo; Sylla. Técnico: Gonzalo García.

Sporting: Israel; Quaresma, Gonçalo Inácio e Diomande; Quenda, Hjulmand, Morita e Geny; Pote e Trincão. Gyökeres. Técnico: Rúben Amorim.

Árbitro: João Pinheiro (POR)

Onde assistir: ESPN 2 e Disney+

