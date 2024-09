Léo Pereira é homenageado pelo Flamengo antes de jogo contra o Bahia

Léo Pereira recebe camisa comemorativa pelos 200 jogos com a camisa do Flamengo - (crédito: Foto: Lucas Bayer/Jogada10)

Zagueiro do Flamengo, Léo Pereira recebeu homenagem nesta quinta-feira (12), no Maracanã antes do duelo com o Bahia, pelas quartas da Copa do Brasil. O camisa 4 completou 200 jogos pelo clube carioca no mês de agosto.

Léo Pereira recebeu uma camisa com o número estampado nas costas das mãos do presidente Rodolfo Landim, do vice-presidente de futebol Marcos Braz e do diretor executivo Bruno Spindel, antes do aquecimento. O zagueiro, aliás, também contou com a companhia de sua namorada e influenciadora, Karoline Lima.

Léo Pereira alcançou a marca no dia 18 de agosto, na goleada para o Botafogo por 4 a 1, no Nilton Santos, pela 23ª rodada do Brasileiro. Na ocasião, o defensor, aliás, esteve em campo por 28 minutos.

No Flamengo desde janeiro de 2020, o defensor soma 201 jogos com a camisa rubro-negra, com 11 gols e cinco assistências.

