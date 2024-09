Cristiano Ronaldo atinge marca impressionante nas redes sociais

Cristiano Ronaldo continua batendo recordes dentro e fora de campo. Após ter feito o gol de número 900 na carreira, no jogo de Portugal contra a Croácia pela Liga das Nações, na última quinta-feira (5), o craque chegou à marca de 1 bilhão de seguidores em suas redes sociais.

“Fizemos história — 1 BILHÃO de seguidores! Isso é mais do que apenas um número — é uma prova da nossa paixão, motivação e amor compartilhados pelo jogo e além. Das ruas da Madeira aos maiores palcos do mundo, sempre joguei pela minha família e por vocês, e agora 1 bilhão de nós estamos juntos. Vocês estiveram comigo em cada passo do caminho, em todos os altos e baixos. Esta jornada é a nossa jornada e, juntos, mostramos que não há limites para o que podemos alcançar. Obrigado por acreditar em mim, pelo seu apoio e por fazer parte da minha vida. O melhor ainda está por vir, e continuaremos lutando, vencendo e fazendo história juntos”, disse o jogador pelas redes sociais.

A marca, afinal, o tornou o primeiro jogador de futebol da história a alcançar esse número de seguidores. No Instagram, o craque possui 639 milhões, sendo o mais seguido entre todos os atletas da modalidade.

Além dos 639 milhões no Instagram, ele, aliás, possui 60 milhões no Youtube, 170 no Facebook e 113 no X (antigo twitter). O astro também tem duas redes sociais chinesas, a Kuaishou (9 milhões) e a Weibo (7 milhões).

O YouTube, aliás, foi a última rede social em que Cristiano Ronaldo começou a fazer parte. Com o nome de “UR Cristiano”, o canal, afinal, leva aos seguidores diversos conteúdos exclusivos envolvendo a vida do atacante.

