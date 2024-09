Otávio, do Atlético, sofre luxação no ombro em jogo pela Copa do Brasil

Otávio sofre lesão no Atlético ainda no primeiro tempo - (crédito: Foto: Pedro Souza / Atlético)

O jogo entre Atlético e São Paulo durou três minutos e dez segundos para o Otávio. O volante teve uma queda feia após entrada de Luiz Gustavo e lesionou o ombro. O jogador teve uma luxação e já utiliza tipóia no local.

Otávio se envolveu em disputa de bola com Luiz Gustavo no meio-campo. O volante alvinegro caiu no gramado com o peso do corpo direcionado ao braço esquerdo e, imediatamente, levou a mão ao ombro.

O técnico Gabriel Milito precisou mexer e colocou Bruno Fuchs na partida. Com isso, ele foi para a zaga, e Battaglia voltou a posição de origem, como volante.

Um dos atletas mais regulares do Galo na temporada, Otávio vinha tendo sequência como titular sob o comando de Milito. Considerando o duelo contra o São Paulo, ele foi escalado em 34 dos 49 compromissos do Atlético no ano.

