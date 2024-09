Zubeldía elogia São Paulo após queda na Copa do Brasil: ‘Deixamos tudo’

Apesar da eliminação, o técnico Luis Zubeldía saiu satisfeito com o desempenho do São Paulo nos duelos contra o Atlético-MG pela Copa do Brasil. O comandante tricolor elogiou a postura de seus jogadores, lamentando apenas o gol sofrido no jogo de ida, no Morumbis, nos acréscimos do segundo tempo.

“Fizemos os 180 minutos bem, disputados. A diferença, sem dúvidas, esteve nesse gol de bola parada. Nós em muitos aspectos do jogo fomos bem nos dois jogos. Claro que essa série teve dois times parelhos, foi definida em ações pontuais. Lamentavelmente, nesses 180 minutos, não tivemos essa fineza para conectar. Mas, nos dois jogos fomos protagonistas”, disse Zubeldía.

Assim como Rafinha, Zubeldía avaliou que o gol no jogo de ida, no Morumbis, definiu a eliminação do Tricolor na competição.

“Em um mata-mata, a diferença esteve nesse gol no jogo de ida. O perfil dos pontas tem a ver com a dinâmica do adversário, eles fazem duelos individuais. Às vezes trocar os perfis faz com que tenhamos mais cruzamentos, serve para confundir um pouco a perseguição que eles fazem. Mas, não tenho nada a reclamar do time, deixamos tudo e foi uma série que, lamentavelmente, por essa ação pontual, termina deixando na competição o Atlético-MG”, destacou.

Pouca criação?

O São Paulo pouco criou, nesta quinta-feira. Na etapa complementar, porém, o Tricolor conseguiu ser um pouco mais agressivo, mas faltou capricho nas finalizações.

“Creio que o rendimento do segundo tempo tem a ver com o primeiro tempo. Um time que vive pela posse possivelmente terá mais energia para atacar no segundo tempo. Primeiro tempo equilibrado, tivemos a posse, e no segundo tempo tivemos mais energia. Em 180 minutos não fizemos gol, mas com o domínio que tivemos, poderíamos ter conectado um pouco mais. Somos um time parelho e temos que crescer, porque a série foi definida com um gol de bola parada em dois jogos muito parelhos. Em alguns aspectos do jogo fomos melhores nos 180 minutos”, concluiu Zubeldía.

E agora?

Atual campeão da Copa do Brasil, o São Paulo deu adeus ao sonho do bicampeonato. Agora, foca na Libertadores, principal objetivo na temporada, e no Campeonato Brasileiro, competição na qual briga pelas primeiras colocações. O Tricolor volta a entrar em campo já no próximo domingo, contra o Cruzeiro, às 18h30 (de Brasília), no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.