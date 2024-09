Alex Sandro fará, contra o Vasco, a sua estreia com a camisa do Flamengo

Três reforços do Flamengo acompanharam ao lado da direita do Flamengo a vitória por 1 a 0 sobre o Bahia, que garantiu vaga à semifinal da Copa do Brasil. O apoiador Alcaraz, que já fez a sua estreia, na derrota para o Corinthians, além do atacante Plata e do lateral-esquerdo Alex Sandro, que ainda não estrearam.

E Alex Sandro já está escalado para fazer o seu primeiro jogo neste domingo, contra o Corinthians. Afinal, com Viña fora por lesão e Ayrton Lucas fora por suspensão, o ex-Juventus e Seleção Brasileira é o único especialista.

“Alex Sandro vem treinando e está com condições de jogo. Ainda teremos um único treino antes do jogo, no sábado. Então faremos ali a nossa estratégia”, disse Cleber Xavier, auxiliar-técnico que estava ao lado de Tite na coletiva após a partida.

Alcaraz, Plata e Alex Sandro em Copa do Brasil? Somente na final

Vale citar que Alcaraz, Plata e Alex Sandro não poderiam estar em campo nesta quinta-feira. Assim como não poderão enfrentar o Corinthians nas semifinal da Copa do Brasil. Afinal, o prazo limite para inscrições para as quartas e semifinais ocorreram antes da contratação dos três atletas. Contudo, o trio poderá ser inscrito e relacionado no caso de o Flamengo conseguir passar pelo Timão e disputar a final (contra Atlético Mineiro ou Vasco, que farão a outra semifinal).

