Botafogo recarrega as baterias e volta ao Brasileiro com aspectos positivos a celebrar

O Botafogo termina a Data-Fifa melhor do que começou e com a crista elevada para defender a liderança do Campeonato Brasileiro, neste sábado (14), às 21h30 (de Brasília), contra o Corinthians, no Estádio Nilton Santos. Afinal, além de aproveitar o período para recuperar o elenco, atacou o mercado e se reforçou nos últimos instantes da última janela internacional de transferências: chegaram o zagueiro Adryelson, o lateral-direito Vitinho e o lateral-esquerdo Alex Telles. Todos já com nome no BID e com tempo de sobra para se adaptar ao Alvinegro. São três opções que preenchem, enfim, as principais lacunas do elenco.

A Data-Fifa também foi importante para descansar o grupo e acelerar o processo de recuperação de alguns jogadores machucados. O meia Eduardo, cuja previsão era retornar aos gramados somente em 2025, pode pintar ainda nesta temporada, no próximo mês. Artilheiro da equipe alvinegra em 2024, com 18 gols, o atacante Júnior Santos avançou para a fase de transação. Jeffinho também está quase disponível. Precisa somente demostrar evolução física nos próximos dias. O garoto Nascimento, por fim, poderá ser a grande novidade nos relacionados contra o Timão.

Botafogo aproveita semana cheia, artigo raro no Brasil

Fora da Copa do Brasil, o Botafogo “ganhou” duas semanas cheias, algo raríssimo para quem disputa mais de um torneio, em um calendário tão apertado como o do futebol brasileiro. Após seis dias de folga, o grupo retomou as atividades com as baterias recarregadas, além da leveza de estar nas quartas de final desta edição da Libertadores e no topo do Brasileirão. Para melhorar ainda mais o ambiente, o Glorioso ligou o secador. Assim, viu o Fortaleza perder para o Internacional e não alcançá-lo na tabela. O Mais Tradicional é, agora, o líder sem asterisco.

As boas novas prosseguem com o retorno dos selecionáveis ao Espaço Lonier. O zagueiro Bastos defendeu Angola, o goleiro Gatito saiu incólume do Paraguai, o atacante Luiz Henrique estreou pela Seleção Brasileira e o atacante Savarino esteve à disposição da Venezuela. O quarteto não terá nenhuma partida em cima da hora, fato que poderia comprometer o rendimento destes futebolistas. Só Artur Jorge, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, que não estará à disposição pela primeira desde sua chegada à Estrela Solitária, em abril. Ele será substituído por uma dupla de auxiliares: Franclim Carvalho e João Cardoso, dois nomes que acompanham desde os tempos de Braga (POR).

