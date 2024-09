Ancelotti defende Vini Jr de críticas na seleção: ‘Temos que ter carinho com ele’

Vini Jr em ação com a camisa da Seleção Brasileira diante do Paraguai, em Assunção - (crédito: Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Em meio às críticas a Vini Jr por suas atuações na Seleção Brasileira, o técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, saiu em defesa do atacante. De acordo com o comandante merengue, exaltou o atacante, que ganhou duas Champions pelo clube espanhol e afirmou que é preciso ter carinho com o atacante, que é um dos favoritos à Bola de Ouro 2024.

“Creio que o problema é do Brasil e não quero entrar nesse tema. É um problema mais geral, de uma equipe que está encontrando dificuldade para tirar sua melhor versão. Não é um problema de que Vinicius joga bem no Real, mal no Brasil, e por isso o Brasil não está jogando bem; é um problema geral.”, disse o treinador italiano.

“Aqui estamos encantados com ele porque, mesmo que agora não esteja na sua melhor versão, ninguém, e eu em primeiro lugar, pode esquecer que, com Vinicius, pudemos ganhar duas Champions. Mesmo que não esteja na sua melhor versão, temos que ter muito carinho com ele”, completou.

Apesar dos questionamentos, o brasileiro marcou um gol e deu duas assistências nos cinco jogos que fez pelo Real Madrid neste início de temporada. Foi protagonista das conquistas da Champions League em 2021/22 e 2023/24, marcando em ambas as finais.

“Não está na sua melhor versão, mas segue sendo muito importante para nós. Não temos nenhuma pressa porque o time marcou e ele tem sido importante. A última preocupação para mim é o estado de Vinicius. Sempre trabalha bem e é só tempo para que chegue a seu melhor nível. O importante é o que pode dar”, destacou. Oferta bilionária da Arábia O treinador preferiu minimizar o interesse de um Fundo da Arábia Saudita pelo futebol de Vini Jr. Vale destacar que, recentemente, o presidente do conselho de diretores do Al-Ahli, Khaled Al-Issa, afirmou que o clube tentou a contratação do atacante. Os valores giram em torno de R$ 6 bilhões em cinco anos. “Não sei se chegou essa oferta para ele. Converso diariamente não só com ele mas com todos, e nunca me falou desse assunto. Creio que Vinicius gosta tanto de jogar futebol que, qualquer coisa que aconteça fora, não vai perder seu foco, que é jogar futebol”, concluiu.

