Ceni lamenta retrospecto negativo contra Flamengo, mas avalia tabu como ‘coincidências da vida’

Rogério Ceni atingiu números emblemáticos na carreira como técnico, mas uma delas em específico não pode ser definida como agradável. Na noite da última quinta-feira (12), o treinador chegou à 14ª derrota consecutiva em 100% dos jogos contra o Flamengo. O comandante sequer empatou um duelo contra o Rubro-Negro, por exemplo.

O retrospecto negativo se tornou pauta na coletiva pós eliminação para o Flamengo nas quartas de final da Copa do Brasil. O técnico não escondeu a insatisfação com o tabu, mas definiu o saldo como ”coincidências da vida”.

“Preciso fazer mais gols que eles. Se a gente fizer mais gols que eles, a gente consegue ganhar. Enfrentei só uma vez o Flamengo antes de 2019. O resto, depois, quando o clube fortaleceu muito. Estamos falando de um time forte, de qualidade, com bom elenco. São coincidências da vida. Um dia vamos conseguir nos fortalecer e vencer esse confronto”, respondeu Ceni.

Retrospecto contra o Flamengo

Rogério Ceni comandava o São Paulo quando enfrentou o Flamengo pela primeira vez como técnico. O Rubro-Negro venceu o Tricolor por 2 a 0 naquela ocasião, no dia 02 de julho de 2017. Inclusive, era sobre essa partida que o treinador se referia em coletiva de imprensa.

Os dois só voltaram a se encontrar em junho de 2019, quando Flamengo superou o Fortaleza por 2 a 0, também no Maracanã. Ao todo, Ceni enfrentou o Rubro-Negro em 14 oportunidades entre três equipes (Bahia, São Paulo e Fortaleza) e acabou derrotado em todas.

A última derrota, na noite da última quinta-feira (12), resultou na eliminação do Bahia nas quartas de final da Copa do Brasil. Agora, o Tricolor foca suas atenções na reta final do Brasileirão e ocupa a sétima colocação no torneio, com 39 pontos – 11 a menos em relação ao líder Botafogo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.