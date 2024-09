Seleção Brasileira: Bravata, futebol ruim e muita pressão

As duas recentes rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo deixaram claro como a Seleção Brasileira está pressionada e mal preparada para os desafios de buscar a classificação. A vitória sobre o Equador por 1 a 0 e a derrota para o Paraguai pelo mesmo placar têm algo em comum: um futebol de péssima qualidade.

Mesmo com o apoio da torcida em Curitiba, a equipe comandada por Dorival Júnior sofreu para criar chances de gol e só conseguiu vazar a defesa equatoriana num lance em que contou com a sorte, com a bola desviando num zagueiro em chute de fora da área antes de entrar. No mais, um show de horrores.

Em Assunção, a situação não foi diferente. O Paraguai abriu o placar e praticamente não sofreu ao longo da partida. O goleiro Gatito Fernández fez apenas uma defesa e, mesmo assim, nada espetacular. Do banco, Dorival reclamava da arbitragem e parecia cada vez mais perdido em busca de soluções.

Seleção e o risco de não ir à Copa

O Brasil ocupa o quinto lugar na classificação para o Mundial, mas tem somente um ponto de vantagem sobre a Bolívia, em oitavo, fora da zona de disputa da repescagem. O risco de não ir à Copa de 2026 é real e, por isso, jogadores e, sobretudo, o treinador estão muito pressionados.

A ponto de Dorival, em entrevista coletiva, ter garantido que a Seleção estará na decisão do Mundial. Sabe o que isso significa? Simplesmente nada, só acentua o desespero. Muitos dirão que essa não é uma geração brilhante. Sem dúvida. Mas também não é tão ruim, a ponto de nos fazer perder cada vez mais o gosto de ver a equipe em campo, acumulando vexames. Com bravata, Dorival, vai ser bem difícil até mesmo chegar ao fim das Eliminatórias no cargo…

