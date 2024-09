Empoli x Juventus: onde assistir, escalações e arbitragem

Juventus é o único time que ainda não sofreu gols no Campeonato Italiano - (crédito: Foto: ISABELLA BONOTTO/AFP via Getty Images)

Em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Italiano, a Juventus visita o Empoli neste sábado (14), às 13h, no estádio Carlo Castellani. As duas equipes chegam invictas para a partida. Mas a Juve soma sete pontos (duas vitórias e um empate), atrás apenas da Inter de Milão pelo saldo de gols. Já o Empoli aparece em sétimo lugar, com cinco pontos. Portanto, duas igualdades e um triunfo.

Onde assistir

O canal ESPN 4 transmite a partir das 13h (de Brasília).

Confira a classificação do Campeonato Italiano

Como chega o Empoli

O time da casa, que tem conseguido tirar pontos da Juventus dentro e fora de casa, Mas não poderá contar com De Sciglio, Ebuehi e Fazzini. Afinal, todos estão lesionados. Já Belardinelli, Perisan e Zuwkowski são dúvidas, também por conta de problemas físicos.

Como chega a Juventus

A Velha Senhora também tem uma lista de problemas, Mas em intensidade menor: os atacante português Francisco Conceição e polonês Milik estão lesionados, enquanto o volante francês Pogba cumpre suspensão por doping. Contudo, a Velha Senhora, comandada pelo treinador brasileiro Thiago Motta vai bem na defesa. Afinal é a única agremiação que ainda não sofreu gols na competição. Assim, espera manter a boa fase e sair com três pontos.

EMPOLI X JUVENTUS

4ª rodada do Campeonato Italiano 2024/25

Data e horário: 14/09/2024, 13h (de Brasília)

Local: Estádio Carlo Castellani, Empoli (ITA)

Empoli: Vasquez; De Sciglio, Ismajli e Viti; Gyasi, Henderson, Grassi e Pezzella; Solbakken e Esposito; Colombo. Técnico: Roberto D’Aversa

Juventus: Di Gregorio; Cabal, Bremer, Gatti e Savona; Fagiolli, Locatelli, Mbangula, Yildiz e Cambiaso; Vlahovic. Técnico: Thiago Motta

Árbitro: Marco di Bello

Auxiliares: Luigi Rossi di Rovigo e Mattia Mas Scarpa

VAR: Davide Massa

Jogos da 4ª rodada do Italiano

Sábado (14/9)

10h – Como x Bologna

13h – Empoli x Juventus

15h45 – Milan x Venezia

Domingo (15/9)

7h30 – Genoa x Roma

10h – Atalanta x Fiorentina

10h – Torino x Lecce

13h – Cagliari x Napoli

13h30 – Parma x Udinese

15h45 – Monza x Inter de Milão

15h45 – Lazio x Verona

