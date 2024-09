TNT Sports tem novos nomes para transmissão da Champions

A TNT Sports agregou novos valores para sua equipe de transmissão da Champions League, que estreia na próxima semana em novo formato. Com mais jogos e mais rodadas, a competição fez com que o canal da Warner fosse ao mercado e fechasse com dez reforços para narração e comentários.

Entre os novos narradores, três chegam com experiência de já terem atuado nas transmissões da Champions na TNT Sports: Rodrigo Bitar, Ennio Ricanelo e Aldo Luiz. Além deles, Babi Micheletto (início no mundo dos games e experiência com futebol nas transmissões do canal GOAT), Luiz Carlos Jr. (atua na TV Palmeiras/FAM), Anderson Gonçalves (narrador da Rádio BandNewsFM e da Santos TV) e André Bastos (narrou as Olimpíadas na CazéTV) fecham o pacote para narração. Eles se juntam a André Henning, Jorge Iggor, Octavio Neto e Victor Lopes.

Já para os comentários chegam Ivan Drago, Raí Monteiro e Márcio Reis, além do analista de desempenho Renato Rodrigues, que vem de passagem pela ESPN. As novidades complementarão o time fixo formado por Vitor Sergio Rodrigues, Bruno Formiga, Mauro Beting, Ricardinho Martins e Giovanna Kiill, além de Rodrigo Fragoso, Otávio Rodrigues e Piero Fiorelli.

Fora do Brasil, a TNT Sports manterá os correspondentes na Europa para informações referentes ao dia a dia e os jogos da Champions League. A equipe é formada pelos repórteres Marcelo Bechler, Tati Mantovani, Clara Albuquerque, Fred Caldeira e Arthur Quezada.

Formato da nova Champions League

O novo formato da Champions League contará com 36 clubes, quatro além da antiga fase de grupos. Agora, em turno único, cada equipe disputa oito jogos contra times diferentes (quatro em casa e quatro fora). Os oito primeiros colocados na classificação geral já garantem vaga direta nas oitavas de final da competição. Já o 9º ao 24º colocados se enfrentam em um playoff para definir os outros oito nas oitavas.

O sorteio foi realizado no mês passado, com quatro potes distribuídos com base no ranking da Uefa. Com o fim de equilibrar a competição, a definição dos duelos iniciais não permitia jogos entre times do mesmo país, assim como um clube não poderia pegar mais que dois times de um mesmo país na fase de liga. Assim sendo, as partidas na fase classificatória acontecem entre as semanas de 17 de setembro de 2024 e 29 de janeiro de 2025.

Juntamente com o canal TNT, o Space também exibe os jogos na TV por assinatura. Enquanto isso, a Max fica com a transmissão no streaming.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.