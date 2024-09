Marcos Braz descarta novas contratações em 2024: ‘Trouxemos oito jogadores’

Braz ao lado de reforços do Flamengo no Maracanã - (crédito: Foto: Lucas Bayer/Jogada10)

Após a vitória do Flamengo diante do Bahia, no Maracanã, pela Copa do Brasil, o vice-presidente de futebol Marcos Braz falou com a imprensa. Sobre contratações, o dirigente garantiu que o clube carioca não buscará novos reforços para esse ano.

“Estão encerradas (as contratações). A gente entende que se encerrou o processo da janela (de transferências). Trouxemos oito jogadores, quatro agora e quatro no começo do ano. A gente entende que temos centroavante na casa. Centroavante que já resolveu o nosso problema por várias vezes. Você tem o Bruno Henrique, você tem o Carlinhos, enfim… você tem o Gabigol, a gente entende que se encerraram as negociações e qualquer tipo de contratação. Pelo menos, a piori, é o que eu posso falar nesse momento pra vocês”, explicou.

Citada por Braz na zona mista, a posição de centroavante despertou preocupação para os torcedores, que esperavam uma reposição para a perda de Pedro, que não joga mais esse ano. No entanto, o departamento de futebol do Flamengo entende que o time está bem servido na posição.

Alguns nomes foram oferecidos ao Mais Querido, como os de Anthony Martial, Deivid Washington e Choupo-Moting.

Tite nega conversa com Benedetto

Outro nome que apareceu no radar do Flamengo foi o do argentino Benedetto, jogador do Boca Juniors. O técnico Tite, no entanto, garantiu que não procede a informação de que ele ligou para o atleta.

“Nós estamos num momento que existe muita fake news e muita informação errada. A informação é mentirosa. E quem disse, mentiu. Não estou dizendo que é mentiroso, mas que mentiu. Eu gostaria de saber o nome da pessoa. É fácil dizer assim: ‘ó, falaram…’ e aí todos vocês ficam envolvidos. ‘Aí a imprensa falou’, não, não é a imprensa que falou. Então essa matéria, o cara que assinou a informação, dá o nome dele. Eu gosto de nome, sabe por quê? Porque daí ele vai pensar duas vezes. Eu quero dar o nome, (foi) mentiroso. É mentira”, disse.

