Vegetti alcança Petkovic em lista seleta pelo Vasco; saiba

Ao marcar contra o Athletico e ajudar o Vasco a permanecer vivo pelo título da Copa do Brasil, o atacante Vegetti subiu em uma lista seleta na história do clube. Com seu tento na Ligga Arena, na última quarta-feira (11), ele chegou a 28 gols pelo Cruz-Maltino, surgindo entre os maiores artilheiros estrangeiros do Vasco.

Assim, ele igualou a Dejan Petkovic, sérvio que atuou no Vasco em duas passagens (2002/03 e 2004), que também tem 28. Eles aparecem, dessa forma, empatados na sexta colocação.

E o craque argentino está a apenas dois gols de chegar à quarta colocação isolada no quesito. Afinal, Alfredo Gonzáles (argentino) e Bahianinho (português), dividem o quarto posto com 29 gols.

Acima deles, abre-se uma pequena distância, já que, em terceiro, está o paraguaio Silvio Paroddi, que anotou 37 bolas na rede. Em segundo, com 43 gols, ninguém menos que Germán Cano, argentino atualmente no Fluminense.

O líder da lista, porém, parece inalcançável. O uruguaio Segundo Villadóniga, que atuou entre o fim da década de 1930 e o começo da década de 1940, marcou nada menos que 83 gols com a Cruz de Malta no peito – quase o dobro que seu perseguidor mais próximo.

Confira, então, a lista dos maiores artilheiros estrangeiros do Vasco

6º – Dejan Petkovic (sérvio) e Pablo Vegetti (argentino) – 28 gols

– 28 gols 4º – Alfredo Gonzáles (argentino) e Bahianinho (português) – 29 gols

3º – Silvio Paroddi (paraguaio) – 37 gols

2º – Germán Cano (argentino) – 43 gols

1º – Segundo Villadóniga (uruguaio) – 83 gols

