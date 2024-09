Ex-Internacional, Hugo Mallo é condenado por assédio sexual

O lateral-direito espanhol Hugo Mallo foi condenado por assédio, nesta quinta-feira (12), em julgamento que ocorreu no país europeu. Entretanto, a pena do ex-Internacional não envolve a privação de liberdade, mas sim o pagamento de multa e custas do processo que totalizam sete mil euros. No câmbio atual, essa quantia equivale a R$ 43,7 mil. A decisão cabe recurso.

A situação que levou Hugo ao banco dos réus aconteceu em 2019, período que ele ainda defendia as cores do Celta de Vigo. Antes de confronto com o Espanyol, por LaLiga, o atleta hoje com 33 anos tocou nos seios da mulher que incorporava a mascote do clube catalão. Com isso, a mesma apresentou denúncia de caso que só teve sua efetiva conclusão cinco anos depois.

Um dos motivos para o abrandamento da pena que atualmente se aplica em casos de assédio é a data do delito. Em 2019, a legislação ainda não tinha os mecanismos de proteção a vítima que, no caso de Mallo, poderiam tê-lo enquadrado em julgamento por abuso e não assédio sexual. Desse modo, o seu julgamento teve base no que previa a lei da época.

De carreira fundamentalmente construída no Celta, Hugo Mallo teve passagem no Internacional que durou entre agosto do ano passado e julho deste ano. Na época, o grande motivador para sua vinda foi o fato de ter trabalhado, na Espanha, com o técnico Eduardo Coudet. Todavia, no Colorado, foram somente 20 partidas com dois gols marcados antes de retornar ao futebol europeu. Atualmente, ele tem vínculo com o Aris, da Grécia.

