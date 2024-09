Youtube mantém parceria com CazéTV em renovação de contrato com Paulistão

O torcedor ainda poderá acompanhar o Campeonato Paulista 2025 na CazéTV, pelo Youtube. Isso porque o Google acertou a renovação dos direitos de transmissão do Paulistão, e o torneio seguirá na plataforma de vídeos da multinacional. O modelo do pacote, no entanto, deverá passar por alteração para próxima temporada.

O Google firmou o novo vínculo com a Federação Paulista de Futebol (FPF) e LiveMode, empresa que vende os direitos de transmissão do campeonato estadual. Em 2024, o Youtube aproveitou a saída da Globo no pay-per-view e exibiu mais de 30 jogos em sua plataforma. Sabe-se, ainda que não detalhadamente, que o modelo passará por mudanças para 2025.

O Campeonato Paulista também terá transmissão da Record em TV aberta. A emissora, assim como o Google, também fechou acordo para exibição do Campeonato Brasileiro a partir de 2025.

Campeonato Paulista na CazéTV

Agora, com o Paulistão em seu pacote, o Google tem acordo para transmissão de duas competições em 2025. Isso porque a empresa chegou um contrato com a Liga Forte União para exibição da próxima edição do Campeonato Brasileiro.

Nos próximos três anos, entre 2025 e 2027, a internet exibirá em sinal aberto cerca de 38 jogos por rodada. A parceria entre CazéTV e Paulistão recebeu uma avaliação positiva, alcançou recordes e permanecerá como carro-chefe no Youtube.

Em 2024, a CazéTV registrou um aumento de 280% em relação ao ano anterior com a transmissão do Paulistão. O jogo da primeira rodada entre Santos e Botafogo-SP, por exemplo, obteve uma média de 580.826 pessoas simultâneas.

A CazéTV ainda fez mais na sequência e atingiu um pico de 1,2 milhão de pessoas com o jogo entre Novorizontino e Palmeiras, no Youtube. O vídeo, inclusive, ficou por um período entre os ”em alta” da plataforma.

Campeonato Brasileiro no Youtube

O Google fechou contrato com a Liga Forte União para transmissão do Campeonato Brasileiro 2025. O vínculo, portanto, se refere às partidas de equipes pertencentes à LFU.

Corinthians, Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Atheltico, Atlético-GO, Botafogo, Fortaleza, Cuiabá, Criciúma e Juventude.

Em contrapartida, a Liga do Futebol Brasileiro (Libra) fechou um acordo bilionário com o Grupo Globo para transmissão do Brasileirão 2025. A emissora passou a ter exclusividade sob a competição, em suas diversas plataformas, até 2029.

Atlético-MG, Bahia, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo e Vitória.

