Supercomputador indica favorito a vencer a Liga dos Campeões na temporada

Elenco do Manchester City celebra conquista inédita da Liga dos Campeões na temporada 22/23 - (crédito: Foto: Bulent Kilic/AFP via Getty Images)

O site de estatísticas Opta, com a ajuda de um supercomputador, avaliou os elencos de cada participante da Liga dos Campeões. Assim, ao analisar os confrontos da primeira fase, possíveis embates no futuro e, levando em consideração outros critérios, o Manchester City recebeu a indicação de favorito ao título. Por outro lado, o atual vencedor da competição, o Real Madrid, apareceu como segundo principal candidato ao título.

A Liga dos Campeões terá o seu pontapé inicial na próxima semana com 18 jogos, que vão ocorrer entre terça, quarta e quinta-feira. Nesta temporada, a competição passará a ter um novo formato, com a primeira fase sendo uma espécie de liga. No entanto, não haverá confrontos entre si com todos os integrantes. Na verdade, serão oito compromissos com rivais diferentes, com quatro duelos como mandante e outros quatro como visitante.

Principal favorito, de acordo com o supercomputador, o Manchester City, que venceu a competição em 2023 e foi semifinalista na última edição, vai estrear contra a Inter de Milão, atual campeão italiano, na próxima quarta-feira (18), no Etihad Stadium. Enquanto os Merengues vão encarar o Stuttgart, um dia antes, no Santiago Bernabéu.

Manchester City e Real Madrid em larga vantagem na disputa pelo título da Liga dos Campeões

Segundo a projeção do Opta, os Citizens e os Galácticos estão muito à frente dos demais concorrentes na briga pelo título. Afinal, o City tem 25,3% de chances de título, contra 18,2% do Real. Na sequência, vêm Inter de Milão (10,9%), Arsenal (6,3%) e a sensação da última temporada, o Bayer Leverkusen, atual campeão alemão (5,4%). Ainda aparecem no o top-10 Barcelona (5,2%), Liverpool (4,2%), Bayern de Munique (4,1%), Paris Saint-Germain (4,1%) e Juventus (1,1%).

