Braz fala sobre renovação de Gabigol com o Flamengo: ‘Pouco provável’

Vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz falou sobre a renovação de contrato com o Gabigol após a classificação da equipe para a semifinal da Copa do Brasil na última quinta-feira (12), no Maracanã. Segundo ele, é pouco provável que aconteça uma negociação para estender o vínculo entre as partes.

“As renovações, as ampliações de contrato, são feitas sistematicamente dentro do Flamengo. Tem que subir da base, tem que fazer alguns reajustes… Isso a gente faz sempre. É claro que na hora certa… Na hora certa não, num determinado momento poderá ter a hipótese de se tentar uma renovação de contrato. Eu acho que isso, dentro da situação que tem hoje, não é nada impossível, mas infelizmente é pouco provável”, disse.

Gabigol teve uma queda de rendimento desde a temporada passada. Assim, perdeu espaço na equipe. No entanto, com a lesão de Pedro, o jogador pode ganhar mais chances e voltar a ter boas atuações. Atualmente, ele está vinculado ao Rubro-Negro até dezembro de 2024.

Vale ressaltar que alguns clubes como Corinthians e Palmeiras demonstraram interesse em contratar o jogador nesta temporada.

Gabigol e Flamengo

Inicialmente, o Flamengo propôs um aumento de 50% no salário por mais uma temporada. No entanto, Gabigol não aceitou a oferta. Dessa forma, a incerteza permanece sobre a permanência do camisa 99 no clube.

Recentemente, Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, reconheceu história do jogador, mas disse que a queda de rendimento dificultou a negociação.

Por outro lado, Gabigol manifestou em entrevistas sua insatisfação com a proposta de renovação feita pelo Flamengo. Mesmo com o futuro incerto no clube, o jogador afirmou que honrará seu contrato até o final.

