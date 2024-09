Presidente do Atlético pede paz e união no clube: ‘Vamos trabalhar em equipe’

Após empate em 0 a 0 com o São Paulo, que garantiu a classificação do Atlético-MG às semifinais da Copa do Brasil, o presidente do clube, Sérgio Coelho, fez um apelo por paz e unidade interna. Em coletiva de imprensa, ele solicitou a colaboração de todos os atleticanos, incluindo o ex-mandatário, para garantir o sucesso contínuo do time.

“Para alcançarmos bons resultados, precisamos do apoio de todos. A contribuição da torcida e da imprensa será crucial. Peço também o apoio público do ex-presidente, que recentemente tem criticado nossa gestão. Nas próximas semanas e meses, sua ajuda será fundamental para que possamos conquistar mais uma Copa do Brasil e, quem sabe, outra Libertadores”, enfatizou Coelho.

LEIA TAMBÉM: Arana detalha rotina intensa para ajudar o Atlético após a seleção: ‘Dormi apenas 50 minutos’

O Atlético está nas semifinais da Copa do Brasil e enfrentará o Vasco na busca por mais um título nacional. O Cruz-Maltino eliminou o Athletico-PR nos pênaltis na última quarta-feira (11).

“Unidos, temos mais chances de vencer. Reconhecemos as dificuldades, mas juntos somos mais fortes. Vamos trabalhar em equipe para fazer deste um ano brilhante”, concluiu.

Os ex-presidentes recentes do Atlético foram Alexandre Kalil (2008-2014), Daniel Nepomuceno e Sérgio Sette Câmara.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.