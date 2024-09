Autor de assistência, Renato Soares comemora classificação na Taça de Portugal

Renato Soares está em boa fase com a camisa do Lusitânia de Lourosa - (crédito: Foto: Divulgação/Lusitânia de Lourosa FC)

Titular em todos os jogos do Lusitânia na temporada, Renato Soares ajudou o time de Lourosa a avançar, por 2 a 1, sobre o U. Lamas, na Taça de Portugal. Assim, o meio-campista foi o autor da assistência para um dos gols da vitória por 2 a 1 sobre o União de Lamas, no último sábado (7), pela primeira fase da competição.

“Muito feliz pela classificação e por ter conseguido ajudar a equipe com uma assistência. Resultado importante, que também dá uma motivação extra para os próximos desafios da temporada”, destacou o brasileiro, de 25 anos.

Renato Soares e o Lusitânia de Lourosa voltam a campo no próximo sábado (14). Após avançar na Taça de Portugal, a equipe do meio-campista visita o Amarante, pela 6ª rodada da Liga 3.

“Já viramos a chave e estamos focados nesse retorno da liga. É o começo do campeonato, mas sabemos que cada ponto vale muito. Agora é trabalhar bem para buscar um resultado positivo no sábado”, concluiu o jogador, presente em todas as seis partidas que o Lusitânia fez na temporada.

Por fim, o atleta chegou ao futebol português no ano passado, contratado pelo Leixões, e acertou com o Lusitânia de Lourosa nesta temporada, após defender o SC Covilhã. No Brasil, ele atuou por equipes como Fluminense e Avaí.

