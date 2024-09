Southampton x Manchester United: onde assistir, escalações, arbitragem

A quarta rodada do Campeonato Inglês terá início neste sábado (14/9), às 8h30 (de Brasília), com o duelo entre Southampton e Manchester United. Para os Red Devils, este jogo fora de casam no St. Marys’s Stadium, é a chance de se recuperar da surra que levou em casa diante do Liverpool (3 a 0). Alías, o time vem de duas derrotas. Assim, soma três pontos e ocupa o 14º lugar. Mas o Southampton, por sua vez, está pior. Perdeu seus três jogos e divide a lanterna com o Everton.

Onde assistir

Os canais ESPN e Disney+ transmitem a partir das 8h30

Como está o Southampton

A boa notícia para o Southampton é que o atacante chileno Brereton Diaz voltou das eliminatórias da América do Sul sem lesão, e está apto fisicamente. Dessa forma, fará dupla de ataque com Archer. Mas há uma dúvida na escalação. Afinal, qual dos dois reforços que chegaram há dias estará em ação no time titular? Lallana ou Mateus Fernandes? Tudo dependerá se o treinador Russell Martin vai querer um time mais ousado ofensivamente ou se quer algo mais defensivo. Afinal, já está na hora do Southampton somar pontos.

Como está o Manchester United

O tecnico Ten Hag deve fazer uma alteração. Afinal, o brasileiro Casemiro teve péssima atuação na rodada passada diante do Liverpool. Assim, deve perder a vaga no meio de campo para o recém-contratado Ugarte. Já Bruno Fernandes, o grande jogador do elenco dos Red Devils, está plenamente recuperado fisicamente. Com isso, vai para o jogo. Mas Hojlund, machucado, segue fora. Assim, Zirzee comandará o ataque.

SOUTHAMPTON X MANCHESTER UNITED

4ª Rodada do Campeonato Inglês

Data e horário: 14/9/2024, 8h30 (de Brasília)

Local: St. Mary’s Stadium, Southampton (ING)

SOUTHAMPTON: Ramsdale; Harwood-Bellis, Bednarek e Stephens; Sugawara, Mateus Fernandes (Lallana), Downes, Smallbone e Walker-Peters; Brereton Diaz e Archer. Técnico: Russell Martin

MANCHESTER UNITED: Onana; Mazraoui, De Ligt, Martinez e Dalot; Ugarte e Mainoo; Garnacho, Fernandes e Rashford; Zirkzee. Técnico: Ten Hag

Árbitro: Stuart Attwell

Auxiliares: Constantine Hatzidakis e Nick Hopton

VAR: Gavin Ward

Jogos da 4ª rodada do Campeonato Inglês

Sábado (14/9)

8h30 – Southampton x Manchester United

10h50 – Brighton x Ipswich

10h55 – Crystal Palace x Leicester

10h55 – Fulham x West Ham

11h – Liverpool x Nottingham Forest

11h – Manchester City x Brentford

13h30 – Aston Villa x Everton

16h – Bournemouth x Chelsea

Domingo (15/9)

10h – Tottenham Arsenal

12h30 – Wolverhampton x Newcastle

