Flamengo quebra próprio recorde de público em 2024

Casa cheia mais uma vez! O Flamengo bateu o próprio recorde de público no Maracanã neste ano, na classificação para as semifinais da Copa do Brasil contra o Bahia, na última quinta-feira (12). O Rubro-Negro venceu por 1 a 0, com gol de Arrascaeta, e avançou com o placar agregado de 2 a 0. No primeiro jogo, Bruno Henrique marcou o gol da vitória.

E o triunfo aconteceu, portanto, diante de 65.662 torcedores. Destes, 60.839 pagaram pelo ingresso. Assim, superou a partida contra o Bolívar pelas oitavas de final da Libertadores. Na ocasião, o time carioca colocou 60.536 pagantes, com 65.381 presentes, no Maracanã.

Aliás, o Flamengo tem oito dos dez maiores públicos do Brasil nesta temporada. São três partidas pela Libertadores, duas pela Copa do Brasil, duas no Campeonato Carioca e uma no Campeonato Brasileiro. Dessa maneira, São Paulo e Cruzeiro completam o top-10. Confira a lista completa:

Flamengo 1 x 0 Bahia (Copa do Brasil) – Maracanã – 60.839 pagantes

Flamengo 2 x 0 Bolívar (Libertadores) – Maracanã – 60.536 pagantes

Flamengo 1 x 0 Nova Iguaçu (Carioca) – Maracanã – 60.490

Flamengo 3 x 0 Millonarios (Libertadores) – Maracanã – 60.335

Flamengo 3 x 0 Madureira (Carioca) – Maracanã – 60.292

Flamengo 2 x 1 Criciúma (Brasileiro) – Arena BRB Mané Garrincha – 60.127

São Paulo 2 x 0 Nacional-URU (Libertadores) – Morumbis – 60.032

Flamengo 2 x 0 Palmeiras (Copa do Brasil) – Maracanã – 59.502

Flamengo 4 x 0 Bolívar (Libertadores) – Maracanã – 59.424

Cruzeiro 2 x 1 Boca Juniors ( Sul-Americana) – Mineirão – 58.323

Próximo jogo do Flamengo no Maracanã

Agora, o Flamengo volta a campo contra o Vasco, no Maracanã, neste domingo (15), às 18h30 (de Brasília), pela 26° rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de ser um clássico e as duas equipes terem avançado na Copa do Brasil nesta semana, ainda há ingressos para o confronto. No entanto, o duelo Flamengo e Vasco sempre há expectativa de grande público.

