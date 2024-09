Cristiano Ronaldo passa em branco no empate do Al Nassr

Nassr's Portuguese forward #07 Cristiano Ronaldo shoots a free kick during the Saudi Pro League football match between Al-Ahli and Al-Nassr at at al-Awwal Stadium in Riyadh on September 13, 2024. (Photo by Fayez NURELDINE / AFP) - (crédito: AFP via Getty Images)

Cristiano Ronaldo nesta semana celebrou a marca de 1 bilhão de inscritos em suas redes sociais e chegou aos 902 gols na carreira. Mas, nestanesta sexta-feira, passou em branco no duelo em que seu time, o Al-Nassr, em casa, nesta sexta-feria, empatou com Al-Ahly em 1 a 1. O jogo valeu pela terceira rodada do Campeonato Saudita. O marfinense Kessié fez o gol dos visitantes. Mas, aos 54 da etapa final, Sultan deixou tudo igual. CR7 fez partida muito discreta e as melhores oportunidades do time foram de seu companheiro de ataque, o brasileiro Talisca. Mas suas finalizações não estavam apuradas. No Ahly, que tem o brasileiro Roberto Firmino como seu principal jogador, mostrou qualidade defensiva e eficácia quando buscou o ataque.

O Al Nassr vai aos cinco pontos, em sexto lugar. Já o Ahly reclamou demais da arbitragem, que deu oito minutos de acréscimos e seguiu com o jogo até o nono minuto, quando o Nassr, no último lance, deixou tudo igual. Com isso, tem quatro pontos, em nono. A liderança é do Al-Hilal, o time treinado por Jorge Jesus e que tem Neymar no elenco (com o astro há um ano parado por lesão) tem seis pontos e melhor lado, mas isso em apenas dois jogos. Ainda jogará neste sábado, fora de casa, contra o Al Riyadh.

Cristiano Ronaldo anulado

CR7 jogou o tempo inteiro. Mas foi muito bem marcado. Assim, teve uma única oportunidade durante a partida. Mesmo como visitante, o Al-Ahly foi superior e chegou ao gol aos 12 minutos do segundo tempo, com Kessié. O apoiador marfinense ex-Milan e Barcelona recebeu na entrada da área pela esquerda e bateu no ângulo direito do goleiro brasileiro Bento (ex-Athletico). Contudo, no último lance do jogo, aps 54 minutos, após pressão total do Nassr, Sultan recebeu pela direita na linha de fundo e cruzou. A bola bateu em Hurayji e entrou, enganado o goleiro Mendy.

