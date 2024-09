Após dois meses, Messi tem volta aos gramados confirmada

No dia em que vai completar dois meses de seu último jogo, Lionel Messi volta a estar disponível para atuar. Isso porque, no próximo sábado (14), ele é peça válida para o técnico Tata Martino, em duelo da Major League Soccer (MLS), entre Inter Miami e Philadelphia Union.

Tamanha é a expectativa que, nas redes sociais, a representação da Flórida explorou esse tema para divulgar a venda de ingressos visando o compromisso no Chase Stadium.

Em entrevista coletiva, além de ratificar a informação, disse que está em período de análise sobre qual a melhor forma de introduzí-lo na partida. Seja começando como titular ou saindo do banco de reservas.

“Ele está bem, está pronto para o jogo de amanhã e, após os treinos, definiremos a estratégia para ele. Ele está disponível. Dois meses sem trabalhar, mas para os quais ele se preparou de uma maneira importante”, destacou o treinador argentino.

Coincidência

Curiosamente, a última vez que Messi atuou também foi no estado da Flórida, mas em outro palco. Mais especificamente, pela final da Copa América onde a Argentina venceu a Colômbia, na prorrogação, e ficou com o bicampeonato continental. A saber, o confronto em questão ocorreu no Hard Rock Stadium, distante pouco mais de 30 quilômetros do Chase Stadium.

Já depois do tempo regulamentar, Lionel sentiu o tornozelo em dois momentos distintos onde, no segundo, desabou no gramado. Após a substituição, ele foi flagrado chorando cpiosamente por conta de uma ruptura ligamentar no tornozelo direito.

