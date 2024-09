STF adia julgamento de habeas corpus de Robinho; saiba próximos passos

O julgamento do pedido de habeas corpus de Robinho, apresentado pela defesa, levará mais tempo de análise. Isso porque o Supremo Tribunal Federal (STF) adiou por 90 dias a audiência para decidir sobre a condição de liberdade ao ex-jogador, preso desde março.

A decisão de adiar o julgamento ocorreu após o ministro Gilmar Mendes pedir mais tempo para analisar o recurso apresentado pelos advogados de Robinho. O relator Luiz Fux já havia votado contra a soltura do ex-jogador anteriormente.

A defesa de Robinho tinha como expectativa saber a decisão do julgamento até o próximo dia 20 de setembro. Os advogados contestam a legalidade da prisão em solo brasileiro e, por isso, recorrem.

Prisão de Robinho

Robson de Souza está preso da penitenciária P2 de Tremembé desde março deste ano. O ex-jogador cumpre pena de nove anos pelo crime de estupro coletivo na Itália. O governo italiano emitiu a condenação em três instâncias, mas como o Brasil impede extradição de condenados, o Tribunal solicitou que fosse, então, cumprida em solo nacional.

Os advogados contestam a legalidade e, inclusive, abriram dois pedidos de liberdade na Justiça desde a prisão. A defesa alega que o cumprimento imediato da pena não deveria valer, visto que a decisão do STJ ainda pode receber recursos.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) homologou a transferência e determinou a prisão do atleta com passagens pela Seleção no dia 20 de março. Robinho esteve envolvido no estupro coletivo de uma mulher albanesa numa boate em Milão, na Itália.

