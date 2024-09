Léo Pereira celebra marca pelo Flamengo e elege jogo mais marcante com a camisa rubro-negra

O zagueiro Léo Pereira completou, recentemente, 200 jogos com a camisa do Flamengo, e recebeu uma homenagem do clube no confronto com o Bahia, no Maracanã. Nesta sexta-feira (13), o defensor falou sobre a marca e a sua trajetória pelo Rubro-Negro. Além disso, classificou a partida mais marcante pelo Mais Querido.

“O mais marcante, com certeza, a final da Libertadores. Título de maior expressão, contra a equipe que me formou. Se pudesse escolher outro adversário, eu preferia. Lá tinha muitos amigos meus, depois tive que ver muitos chorando. O jogo aqui da Copa do Brasil, também, foi para os pênaltis, foi bem marcante, pelo contexto. A gente faz o gol, leva, desempate, pênaltis. Faço o meu de pênalti também. Essas duas finais aí”, disse Léo Pereira à FlaTV.

Carinho da torcida

Em grande fase, Léo Pereira é um dos jogadores mais festejados pelos rubro-negros. O zagueiro, no entanto, relembrou momentos conturbados pelo time carioca.

“É gratificante ter o carinho da torcida. Mas eu queria fazer o apelo para que eles pudessem apoiar e incentivar os jogadores que eles pegam mais no pé. Esses jogadores não chegaram aqui por acaso e podem contribuir muito. Também tive momentos conturbados, jogos que prejudiquei a equipe, mas nunca deixei de acreditar no potencial e no que tenho para melhorar. Muito feliz de conquistar essa marca, isso é fruto de um trabalho desde quando comecei na base, aprimorando base, lançamento, cabeceio”, explicou.

