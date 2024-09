Presidente do Santos desconversa sobre futuro de Fábio Carille

Mesmo na vice-liderança da Série B, o técnico Fábio Carille ainda não conseguiu convencer a torcida e membros dentro do Santos. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (13), durante a apresentação do novo uniforme, o presidente Marcelo Teixeira desconversou sobre a permanência do treinador.

“Todo trabalho que o Santos faz e fez essa semana é com vistas a alcançar um grande resultado. Estou muito esperançoso que o Santos vá fazer uma boa apresentação no domingo, alcance uma vitória e continue com a sua trajetória que é alcançar a vaga, buscar a liderança dessa competição e fechar o ano buscando o nosso objetivo principal”, disse Teixeira.

Fábio Carille, aliás, vem de quatro jogos sem vitórias na Vila Viva Sorte. Uma parte da diretoria deseja a demissão. Por outro lado, existe o receio de tirar o treinador na reta final da Série B, o que pode atrapalhar a sequência de jogos.

O Santos, aliás, buscou informações no mercado sobre a possibilidade de contratar Cuca ou Sampaoli ainda nesta temporada. Contudo, o clube ouviu respostas negativas da dupla.

O próximo desafio do Santos e de Carille será no domingo, a partir das 16h (de Brasília). O Peixe mede forças com o América-MG, na Vila Belmiro, pela 26ª rodada da Segunda Divisão do futebol nacional.

