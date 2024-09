Betis vence Leganés com gol de Vitor Roque no Espanhol

SEVILLE, SPAIN - SEPTEMBER 13: Vitor Roque of Real Betis celebrates after scoring the teams second goal during the LaLiga match between Real Betis Balompie and CD Leganes at Estadio Benito Villamarin on September 13, 2024 in Seville, Spain. (Photo by Fran Santiago/Getty Images) Caption - (crédito: Getty Images)

O Betis venceu o Leganés por 2 a 0, nesta sexta-feira (13), na partida de abertura da 5ª rodada do Campeonato Espanhol. O destaque ficou com o primeiro gol de Vitor Roque com a camisa do clube de Sevilha, aos 28 minutos do segundo tempo. O atacante brasileiro está emprestado junto ao Barcelona, até o final da temporada. Além disso, Abde Ezzalzouli completou a vitória no estádio Benito Villamarín.

Dessa maneira, Vitor Roque confirma a boa fase na temporada. Isto porque o atacante foi um dos destaques da vitória da Seleção Brasileira contra o México, no domingo passado, em amistoso disputado em São Januário durante a Data Fifa de setembro.

Com ajuda de Vitor Roque, o Betis conquistou a primeira vitória na La Liga 2024/25 e subiu oito posições na tabela. No momento, o clube de Sevilha está em 9º lugar, com cinco pontos, mas ainda pode ser ultrapassado por outras equipes no decorrer da rodada.

Por outro lado, o Leganés chegou ao terceiro jogo sem vitória na competição e caiu para a 11ª posição, com os mesmos cinco pontos do Betis.

LEIA MAIS: Dortmund vence Heidenheim e dorme na liderança do Alemão

5ª rodada do Campeonato Espanhol 2024/25

Sexta-feira (13/9)

Betis 2×0 Leganés

Sábado (14/9)

Mallorca x Villarreal – 9h

Espanyol x Alavés – 11h15

Sevilla x Getafe – 13h30

Real Sociedad x Real Madrid – 16h

Domingo (15/9)

Celta de Vigo x Real Valladolid – 9h

Girona x Barcelona – 11h15

Las Palmas x Athletic Bilbao – 13h30

Atlético de Madrid x Valencia – 16h

Segunda-feira (16/9)

Rayo Vallecano x Osasuna – 16h

*Horários de Brasília

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.