Fluminense embarca para Caxias com novidades; os relacionados

O Fluminense terá três novidades na lista de relacionados para seu jogo de domingo (15), contra o Juventude. O mais esperado do trio é Germán Cano, enfim recuperado de dores no pés direito. Ele embarcou, nesta sexta-feira (13), junto com a delegação do Flu a Caxias do Sul, onde a equipe volta a atuar após duas semanas sem compromissos.

Além dele, há possibilidade de estreias na equipe de Mano Menezes. Afinal, o treinador convocou o lateral-esquerdo Gabriel Fuentes e o volante Victor Hugo pela primeira vez. As informações são do “ge”.

Dessa forma, Germán Cano pode voltar a atuar após 51 dias, já que ele não vai a campo desde 24 de julho. Foi na vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, no Maracanã, pela 19ª rodada do Brasileirão. Assim, por conta das dores no pé direito, ele perdeu dez jogos do time na temporada.

Ainda segundo o portal, Mano Menezes só definirá o time titular neste sábado (14), véspera do jogo, quando fará o último treino preparatório. A partida vale pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

E pode até ser chamada de “duelo de seis pontos”, já que o Fluminense pode ultrapassar o rival na tabela. O Tricolor vem em 16º, com 27 pontos, e pode chegar aos 30, deixando o Ju, 13º, com 29, para trás. Lembrando, inclusive, que o Flu tem um jogo a menos.

