A caminho do Fortaleza! Riquelme confirma saída de Pol Fernández do Boca Juniors

O presidente do Boca Juniors, Juan Román Riquelme, declarou nesta sexta-feira (13) que o meia Pol Fernández está, de fato, de saída do clube. O jogador decidiu não renovar contrato com os Xeneizes e fica livre no dia 31 de dezembro. O provável destino é o Fortaleza.

“Temos que respeitar o contrato que ele tem com o clube. Fazemos isso com muita alegria e desejamos o bem. Isso me deixa contente porque as coisas ficam claras. O tempo coloca as coisas nos seus lugares. Então, não entro nisso. Queremos que a esquipe possa competir. Então, quem decide é o treinador. Ele (Pol) o informou que depois de janeiro não vai continuar. E finaliza seu contrato em dezembro e continuará seu caminho em outro lugar. Desejo boa sorte a ele”, disse Riquelme, ao canal “AZZEN Stream Argentina”.

Pol Fernández revelou sua decisão de deixar o clube argentino por meio das redes sociais. No entanto, a ideia de anunciar com antecedência que não vai permanecer é fazer com o que o Boca tenha tempo suficiente para contratar um substituto para a próxima temporada.

Riquelme recorda chegada de Pol ao Boca Juniors

Por outro lado, Riquelme relembrou a chegada do jogador ao time da Bombonera.

“Nós o trouxemos duas vezes. No primeiro ano, ele vai para o Cruz Azul, e a gente o traz de volta. E aí eu vou responder uma coisa bem simples. Eu sempre tento dar minha opinião e eu sempre tento apoiar todos os jogadores. Não só ele, a todos os jogadores do nosso clube. Primeiro porque é isso que eu tenho que fazer. Segundo, porque sinto admiração por todos os jogadores de futebol. Ainda mais quando eles usam a camisa do nosso clube. Sinto muita admiração por todos os jogadores de futebol. Nós, quando o trouxemos, assinamos logo contrato de três anos e meio”, explicou.

De acordo com o relato do meio-campista, a sua decisão aconteceu ainda em maio deste ano. Na oportunidade, ele já tinha ofertas do Boca Juniors para alongar seu vínculo. Porém, o seu entendimento era de buscar novos desafios fora do país. Com a antecipação, aliás, de que provavelmente isso vai acontecer no Brasil, mas sem assegurar a existência de acordo com um clube específico.

“Com isto, quero deixar claro que sempre fui transparente com as pessoas e o clube, que depositou sua confiança em mim, mas também para reforçar que sempre me dirigi diretamente e sem intermediários nas minhas comunicações, evitando gerar dúvidas a respeito da minha renovação”, disse Pol em um trecho de sua publicação.

Longa história

Cria de La Boca, esta é a quarta passagem do jogador pelo clube em meio a outras experiências em Rosario Central, Atlético Rafaela, Godoy Cruz e Cruz Azul. Ao todo, ele jogou profissionalmente pelo Azul y Oro em 190 oportunidades, com dez gols e sete assistências. Além disso, são seis títulos nacionais entre Campeonato Argentino, Copa da Liga Argentina, Copa e Supercopa Argentina.

