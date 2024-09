Estrategista até no mundo digital: Guardiola revela como acessa redes sociais

Pep Guardiola tem uma tática para entrar nas redes sociais - (crédito: Foto: Ian Kington/AFP via Getty Images)

Pep Guardiola é amplamente conhecido por sua habilidade em criar estratégias detalhadas para os jogos, consolidando-se como um dos melhores treinadores do mundo. No entanto, ele também demonstra um talento surpreendente para navegar pelo mundo digital.

O técnico do Manchester City revelou que não usa redes sociais e mantém seu telefone celular com funções básicas.

“Não tenho WhatsApp e não gosto de e-mails ou redes sociais. Tenho apenas um celular simples, sem TikTok, Twitter ou Instagram. Só uso para chamadas e mensagens. É tudo o que preciso”, afirmou ele, em entrevista à emissora de TV inglesa Sky Sports.

Apesar de não utilizar redes sociais diretamente, Guardiola contou que tem uma estratégia para acompanhar as novidades.

“Quando quero acessar redes sociais, uso as contas da minha filha”, explicou.

Guardiola tem duas filhas: Maria, de 23 anos, que trabalha como influenciadora digital e conta com mais de 950 mil seguidores no Instagram, e Valentina, de 16 anos, que tem uma conta privada com 250 seguidores.

