CBF detalha primeiras rodadas do Brasileiro de Aspirantes

A CBF divulgou na tarde desta sexta-feira (13/9) a tabela detalhada das quatro rodadas do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. A competição nacional, que também é conhecida como Sub-23, terá inicio no dia 25 de setembro.

Da Série A, Atlético, Vasco, Vitória, Cuiabá, Criciúma, Fluminense, Fortaleza, Juventude, Red Bull Bragantino estão confirmados. Da Série B, Ceará, CRB, Vila Nova, Santos, Mirassol, Sport e Goiás também participarão do torneio. Assim, cada uma das equipes deverá montar sua equipe com jogadores das categorias Sub-17 até Sub-23.

Os times, aliás, terão sete jogos cada, na primeira fase. Os quatro primeiros colocados de cada grupo, aliás, irão se enfrentar nas quartas de final, em turno único, no cruzamento olímpico (1º x 4º / 2º x 3º). Todas as fases serão disputadas em turno único. No mata-mata, se houver empate no tempo normal, a disputa, afinal, vai para os pênaltis.

Para a realização plena do evento, a CBF, aliás, oferece um apoio financeiro para o torneio, semelhante ao de outras competições de base, disponibilizando 25 passagens e 25 acomodações por jogo – quando as distâncias ultrapassam 800 km, as passagens são aéreas.

Veja a 1ª rodada do Brasileirão de Aspirantes:

GRUPO A

25/09

Botafogo x Vasco – 10h – Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

Fluminense x CRB-AL – 15h – Marcelo Vieira, Duque de Caxias (RJ)

Atlético-MG x Vitória – 16h – SESC Venda Nova, Belo Horizonte (MG)

26/09

Fortaleza x Sport – 16h – Presidente Vargas, Fortaleza (CE)

GRUPO B

Juventude x Vila Nova-GO – 15h – Homero Soldatelli, Flores da Cunha (RS)

Cuiabá x Santos – 16h – CT Manoel Dresh, Cuiabá (MT)

Criciúma x Mirassol-SP – 15h30 – Heriberto Hulse, Criciúma (SC)

Red Bull Bragantino x Goiás – 18h – Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista (SP)

