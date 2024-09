Manchester City x Brentford: onde assistir, escalações, arbitragem

No Etihad Stadium, o Manchester City recebe o Brentford, neste sábado (14/9), às 11h (de Brasília). Este jogo vale pela quarta rodada da Premier League inglesa, Com três vitórias nos três primeiros jogos, os tetracampeões lideram a competição e mostram que são favoritos ao quinto título seguido. Por sua vez, o Brentford não é um rival qualquer: vem fazendo bons jogos e entraram na rodada em sexto lugar, com seis pontos. Mas querem mostrar contra um grande que é capaz de voos maiores.

Onde assistir

Os canais ESPN e Disney transmitem a partir das 11h (de Brasília).

Como está o Manchester City

O técnico Guardiola não terá o holandês Aké, que se se machucou na data-fifa defendendo o seu país na Liga das Nações. Mas o treinador está tranquilo. Afinal, Gvardiol, que funciona muito bem como lateral-esquerdo, assume a sua vaga. Mais uma vez Savinho estará entre os titulares. Com o brasileiro em campo, Grealish deve começar no banco, já que De Bruyne e Doku estão garantidos no esquema 4-2-3-1 e, claro, o artilheiro Haaland é presença certa.

Como está o Brentford

O Brentford não conta com Igor Thiago (lesão no joelho) e Rico Henry (dores musculares). Além deles, o novo reforço, o atacante Gustavo Nunes, contratado ao Grêmio, tem uma lesão nas costas e segue sem fazer a estreia. Mas Ajer se recuperou mais rapidamente do que o esperado de uma lesão no tornozelo. Assim, será um dos três zagueiros. No meio de campo, Lewis-Potter, que era dúvida, também está apto para a partida.

Manchester City x Brentford

4ª rodada do Campeonato Inglês

Data e horário: 14/9/2024, às 11h (de Brasília)

Local: Etihad Stadium, Manchester (ING)

Manchester City: Ederson; Walker, Akanji, Rúben Dias e Gvardiol; Kovacic e Bernardo Silva; Savinho, De Bruyne e Doku; Haaland. Técnico: Pep Guardiola

Brentford: Flekken; Collins, Pinnick e Ajer; Roerslev, Damsgaard, Norgaard, Janelt e Lewis-Potter; Mbeumo e Wissa. Técnico: Thomas Frank

Árbitro: Darren Bond

Auxiliares: Adrian Holmes e Simon Long

VAR: Darren England

