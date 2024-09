Diretor do Corinthians confirma cláusula no contrato de Memphis em caso de rebaixamento

O contrato assinado entre o Corinthians e o atacante Memphis Depay possui uma cláusula de rescisão contratual em caso de rebaixamento do clube para a Série B do Brasileiro. O diretor financeiro do clube, Pedro Silveira, confirmou durante a entrevista do “Dia da Transparência”. A informação inicial foi da “Gazeta Esportiva”.

“Foi uma cláusula sugerida pelo Corinthians e aceita com muita tranquilidade pelo jogador. Pode ser os dois lados. Qualquer um dos dois podem optar, caso isso ocorra, o que não vai acontecer, espero. Estamos trabalhando muito para isso. Não vai acontecer. E isso é uma coisa que qualquer uma das partes pode optar pelo término do contrato, sem prejuízo a outra parte”, afirmou.

A disposição presente no contrato de Memphis Depay com o Corinthians, aliás, isenta ambas as partes do pagamento de qualquer multa rescisória. A ideia, afinal, é para que não haja prejuízo para nenhum dos lados.

“Sem multa, que é algo muito importante. Antigamente tinham muitos contratos com multa, hoje a gente está priorizando muito isso. Então isso foi algo em comum acordo com o atleta com muita tranquilidade durante a negociação”, concluiu o diretor financeiro sobre o assunto.

Memphis Depay, aliás, chegou ao Corinthians nesta semana e conheceu a torcida na quarta-feira, antes da vitória do Timão sobre o Juventude pela Copa do Brasil. O atacante holandês tem contrato com o clube até julho de 2026, que contará com o aporte financeiro da patrocinadora Esportes da Sorte para cumprir com os vencimentos do atleta.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.