Nestor sofre entorse e deve ser desfalque do São Paulo

O técnico do São Paulo, Luís Zubeldía, terá uma dor de cabeça para montar o time. Isto porque o meia Rodrigo Nestor teve diagnosticada uma entorse no tornozelo direito e deve ser desfalque para o jogo de domingo, contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro.

Ele se machucou no fim da partida contra o Atlético-MG, na quinta-feira, na Arena MRV, numa dividida com Palacios. Em campo, demonstrou muita dor. Depois, deixou o estádio com uma proteção no pé.

Entretanto, o treinador do Tricolor contou com uma novidade no treino desta sexta-feira. O lateral-esquerdo Jamal Lewis retornou ao país após defender a seleção da Irlanda do Norte na Liga das Nações da Europa.

O São Paulo abre a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro na sexta posição, com 41 pontos. A equipe está a nove pontos atrás do Botafogo, que lidera o torneio, com 50 pontos.

