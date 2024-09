Corinthians projeta estreia de Memphis Depay; saiba quando

O atacante Memphis Depay fez seu primeiro treino com o elenco do Corinthians, nesta sexta-feira, no CT Joaquim Grava. O holandês trabalhou com bola e realizou todos os protocolos normalmente, antes do jogo contra o Botafogo, pela 26ª rodada do Brasileirão.

Contudo, Memphis Depay ainda passa por recondicionamento físico e não será relacionado para o confronto. Entretanto, o Corinthians já definiu o planejamento e projeta a estreia do novo reforço no dia 21 de setembro, contra o Atlético-GO, pela 27ª rodada da Série A. O jogo, aliás, será, às 16h, na Neo Química Arena. A informação é da “ESPN”.

Desta maneira, o atacante não jogará contra Botafogo, no sábado (14), pelo Brasileirão, e nem contra o Fortaleza, na terça-feira (17), pela Copa Sul-Americana. A última atuação do atleta de 30 anos, aliás, foi em 10 de julho, quando ele jogou pela Holanda contra a Inglaterra, pela semifinal da Eurocopa.

Assim, nos próximos dias, Memphis Depay seguirá sua preparação para estar pronto contra o Atlético-GO, em duelo decisivo para o Corinthians na briga contra o rebaixamento. No momento, o clube está O com apenas 25 pontos e na 17ª colocação, dentro do Z4.

