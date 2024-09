Botafogo x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

Botafogo e Corinthians se enfrentam pela 26° rodada do Brasileirão - (crédito: Arte/Jogada10)

Depois de duas semanas de pausa para a Data-Fifa, o Campeonato Brasileiro está de volta. E com jogão. Afinal, Botafogo e Corinthians se enfrentam neste sábado (14/9), no Nilton Santos, às 21h (de Brasília), pela 26ª rodada da competição.

O Botafogo é líder da competição com 50 pontos. Dessa forma, o Alvinegro busca se manter na primeira colocação, além de ampliar a vantagem para o segundo colocado, que atualmente é de dois pontos. Por outro lado, o Corinthians é o 17° colocado com 25 pontos e briga para deixar a zona de rebaixamento.

Onde assistir

O confronto deste sábado (14/9), terá as transmissões no Sport TV e no Premiere a partir das 21h (de Brasília).

Como chega o Botafogo

O Botafogo vem de uma vitória importante contra o Fortaleza na rodada passada, em que o Alvinegro reassumiu a liderança. Para o confronto, o técnico Artur Jorge não vai poder comandar a equipe na beira do campo, pois vai cumprir suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo, assim como o volante Gregore. Dessa forma, Danilo Barbosa deve ser o titular da partida. Além disso, a equipe pode contar com a estreia de Vitinho e Alex Telles.

Como chega o Corinthians

O Corinthians, por sua vez, venceu o último confronto pelo Brasileirão contra o Flamengo. E, assim, chega embalado para a partida. Além disso, conquistou a vaga para a semifinal da Copa do Brasil nesta semana, e teve também a apresentação do atacante holandês Memphis Depay, o que deu um animo no clube e na torcida. Ramón Díaz terá os desfalques de Félix Torres, Charles, Cacá e Yuri Alberto que vão cumprir suspensão.

BOTAFOGO X CORINTHIANS

Campeonato Brasileiro – 26ª rodada

Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 14/09/2024, às 21h (de Brasília)

BOTAFOGO: John; Vitinho (Mateo Ponte), Bastos (Adryelson), Barboza e Alex Telles (Marçal); Danilo Barbosa (Allan) e Marlon Freitas; Luiz Henrique, Thiago Almada e Savarino; Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge

CORINTHIANS: Hugo Souza; Fagner, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; José Martínez, Raniele e Rodrigo Garro; Talles Magno, Romero e Héctor Hernández. Técnico: Ramón Díaz

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Auxiliares: Rafael Da Silva Alves (RS) e Lucio Beiersdorf Flor (RS)

VAR: Igor Junio Benevenuto De Oliveira (Fifa-MG)

