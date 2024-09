Paysandu x Guarani: onde assistir, escalações e arbitragem

Desesperados por vitórias, Paysandu e Guarani fazem confronto, neste sábado (14), às 17h, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada no estádio da Curuzu, em Belém, e promete ser crucial para ambas as equipes que lutam contra o rebaixamento. O Papão da Curuzu ocupa a 15ª posição, com 27 pontos. O Bugre, entretanto, encontra-se na última colocação, com 21 pontos.

Onde assistir

O duelo entre Paysandu e Guarani, aliás, terá transmissão do canal GOAT e Premiere.

Como chega o Paysandu

O Paysandu terá um velho conhecido para substituir Hélio dos Anjos, demitido após revés diante do Amazonas: Márcio Fernandes. Curiosamente, o treinador deixou o comando do Vila Nova neste ano após goleada por 6 a 0 sofrida justamente para o Papão, na final da Copa Verde. Eslí García, com seis gols, é o goleador da equipe no torneio.

O time paranaense, aliás, não vence há nove jogos nesta Série B e está ladeira abaixo na tabela. A última vitória que o Paysandu conseguiu nesta Série B, assim, foi justamente contra o arquirrival do Guarani: Ponte Preta, quando venceu por 1 a 0, no estádio da Curuzu, pela 16ª rodada, há quase dois meses.

Como chega o Guarani

O Guarani, assim como o Papão da Curuzu, segue na luta para deixar o Z-4 e tem, contra um adversário pressionado, uma boa oportunidade de pontuar fora de casa. Airton, com entorse no joelho direito, passa a ser dúvida no Bugre, que aposta em Caio Dantas, artilheiro da Série B, com nove gols.

O técnico Allan Aal, afinal, busca melhorar o desempenho fora de casa. A única vitória até aqui, em 11 jogos que fez longe do Bringo de Ouro, foi contra a Chapecoense, na 21ª rodada, quando ganhou por 4 a 0 em plena Arena Condá.

PAYSANDU x GUARANI

Série B do Campeonato Brasileiro – 26 ª rodada

Data-Hora: 14/9/24, às 17h (de Brasília)

Local: Estádio Banpará Curuzu, Belém (PA)

PAYSANDU: Diogo Silva; Edílson Júnior, Quintana, Lucas Maia e Bryan Borges; João Vieira, Matheus Trindade, Robinho (Cazares) e Eslí García; Nicolas e Yoni González. Técnico: Márcio Fernandes.

GUARANI:Vladimir; Pacheco, Douglas Bacelar, Matheus Salustiano e Jefferson; Gabriel Bispo, Matheus Bueno e Luan Dias; João Victor, Caio Dantas e Airton (Marlon Douglas). Técnico: Allan Aal.

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira De Lima (PE)

Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Junior e Bruno Cesar Chaves Vieira (Ambos PE)

VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

