Londrina x Ypiranga-RS: onde assistir, escalações e arbitragem

Em duelo pela terceira rodada da fase final da Série C do Brasileiro, o Londrina recebe 0 Ypiranga-RS em jogo pelo Grupo B, no Estádio do Café, às 16h30 (de Brasília). Com dois pontos, o Ypiranga precisa vencer. Afinal, não quer deixar os líderes Athletic e Ferroviaria (ambos com 4 pontos e que se enfrentam neste domingo), desgarrem na frente. Mas o Londrina perdeu seus dois jogos. Dessa forma, está na lanterna. Assim, uma nova derrota praticamente o elimina da briga pela promoção para a Série B-2025.

Na Série C-2024, a fase final tem conta com dois grupos com quatro equipes, cada. Os times jogam entre si nos seus grupos em turno e returno. No fim, os dois primeiros colocados de cada grupo se classificam para a Segundona em 2025. Mas os dois primeiros jogam a final para decidir o título.

Como estão Londrina e Ypiranga

No Londrina, o técnico Claudinei Oliveira não terá o lateral-direito Maurício, suspenso. Os atacantes Henrique e Everton Moraes se recuperaram de lesões. Assim, devem reforçar o banco de reservas. Já o Ypiranga vem de empates contra os líderes. Assim, espera um bom resultado diante do lanterna, mesmo fora de casa. O técnico só não terá Reifit. Afinal, o atacante cumpre suspensão. Já o apoiador Jean Pyerre foi vetado pelo departamento médico, pois segue dores musculares. Mas ele ainda não estreou pela equipe.

LONDRINA X YPIRANGA-RS

3ª Rodada do Grupo B da fase final da Série C

Data e horário: 14/9/2024, 16h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Café, Londrina (PR)

LONDRINA: Gabriel Félix; Thiago Ennes, Rayan, Rayan Ribeiro e Caio; Tauã, Kadi e Rafael Longuine; Calyson, Daniel Amorim e Iago Teles. Técnico: Claudinei Oliveira.

YPIRANGA: Allan; Gedeílson, Heitor, Mendonça e Willian Gomes; Anderson Uchôa, Caio Mello e Alisson Taddei; Jhonatan Ribeiro, Fabrício e Zé Vitor. Técnico: Thiago Carvalho

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique

Auxiliares: Renan Aguiar da Costa e Anderson da Silva Rodrigues

