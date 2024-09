Cruzeiro: Barreal é ausência no treino e segue como dúvida para o próximo jogo

O Cruzeiro segue com os preparativos para o confronto contra o São Paulo, neste domingo, às 18h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. E nos treinamentos desta sexta-feira (13), o meia Álvaro Barreal novamente foi ausência.

O jogador segue com dores no tornozelo esquerdo. Ele até foi ao gramado nesta sexta, mas, segundo informação do clube, apenas como parte dos trabalhos de transição. Nos dias anteriores ele ficou apenas no departamento médico.

Barreal está com problemas no tornozelo há cerca de um mês. No último jogo da Raposa, contra o Atlético-GO, o argentino até entrou em campo. No entanto, não suportou as dores e precisou deixar o gramado mais cedo.

Mesmo assim, não está confirmada a ausência do atleta diante do Tricolor Paulista. No entanto, a avaliação final será feita neste sábado. A tendência é a de que ele não tenha condições de jogo. Caso isso ocorra, Seabra deve utilizar Lautaro Diaz no time. Assim, permanecerá com o mesmo esquema tático.

Cruzeiro e São Paulo estão em condições de igualdade no Brasileirão. Afinal, ambos aparecem com 41 pontos, mas com os mineiros à frente (quinto na tabela) por conta dos critérios de desempate.

