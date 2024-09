John Kennedy fica fora do jogo do Fluminense contra o Juventude

O atacante John Kennedy, do Fluminense, não enfrentará o Juventude, neste domingo, às 16h, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador não viajou para Caxias do Sul por opção do técnico Mano Menezes. Entretanto, o comandante tricolor resolveu relacionar o jovem Matheus Reis. A informação foi dada pelo jornalista Victor Lessa.

Mas isto pode ter uma explicação e tem nome e sobrenome: Germán Cano. O argentino é opção para treinador e pode voltar a atuar após 51 dias, já que ele não vai a campo desde 24 de julho. Foi na vitória por 1 a 0 sobre o Palmeiras, no Maracanã, pela 19ª rodada do Brasileirão. Assim, por conta das dores no pé direito, ele perdeu dez jogos do time na temporada.

Desde que Cano se machucou, John Kennedy foi acionado diversas vezes em partidas do Fluminense. Ele entrou no segundo tempo, na maioria das vezes, no lugar de Kauã Elias, que asssumiu o posto de titular com lesão do camisa 14.

Mesmo com a saída de John Kennedy, Mano Menezes resolveu relacionar o atacante Matheus Reis. A promessa da base do Tricolor viajou para Caxias do Sul e fica como opção. Ele, aliás, não entrou em campo com Mano Menezes.

Além da ausência de JK, o zagueiro Antônio Carlos também não jogará a partida contra o Juventude. O defensor teve que resolver problemas particulares.

Mano Menezes, por sua vez, só definirá o time titular neste sábado (14), véspera do jogo, quando fará o último treino preparatório. O Tricolor vem em 16º, com 27 pontos, e pode chegar aos 30, deixando o Ju, 13º, com 29, para trás. Lembrando, inclusive, que o Flu tem um jogo a menos.

