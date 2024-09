Matheus Pereira sonha em jogar pelo Brasil, mas destaca: ‘Minha seleção é o Cruzeiro’

Destaque do Cruzeiro na temporada 2024, Matheus Pereira é um nome citado antes das convocações da Seleção Brasileira. Em entrevista à Itatiaia nestasexta-feira, o meia destacou que o foco no momento é o time celeste.

“Não acompanho muito as notícias. Tento ficar o máximo possível com minha esposa, com o bebezinho que está vindo, com a minha família. Mas a minha seleção hoje é o Cruzeiro. O único foco que eu tenho é atingir os nossos objetivos”, disse o meia.

“Óbvio que se vier uma convocação eu vou ficar muito feliz, satisfeito. Mas procuro sempre focar nos objetivos do clube, que é o mais importante, é o que me cabe. O que vai acontecer no futuro eu não sei. Meu foco basicamente é só o Cruzeiro”, completou.

O nome de Matheus Pereira era um dos primeiros na lista ampliada de Dorival Júnior. Caso fosse necessário uma nova convocação nas Eliminatórias, seja por corte de lesão ou de outra natureza com jogadores do meio-campo, o jogador poderia ser chamado pela primeira vez para defender a Seleção Brasileira.

