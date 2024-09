Grêmio: STJD toma decisão sobre casos de Renato Gaúcho e Diego Costa

Diego Costa e Renato Portaluppi em treino do Grêmio - (crédito: Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) chegou a uma decisão sobre o técnico Renato Gaúcho e o atacante Diego Costa, do Grêmio. A entidade deferiu parcialmente o efeito suspensivo ao treinador, suspenso por quatro jogos, e decretou o cumprimento de metade da pena. O centroavante, por sua vez, foi liberado e fica à disposição para o duelo no estádio Nabi Abi Chedid.

Desta maneira, o Grêmio, assim, não terá o técnico Renato Gaúcho no comando da equipe diante do Bragantino, neste domingo, pelo Brasileirão, e na rodada seguinte, contra o Flamengo.

Os dois, aliás, sofreram punições em jogo com o Bahia, em abril. O treinador, revoltado com a arbitragem, deixou o gramado da Fonte Nova antes do apito final e, aliás, mandou os reservas deixarem o banco. Diego, por sua vez, foi expulso por reclamação e recebeu duas partidas de suspensão, sendo uma já cumprida automaticamente.

Deigo Costa retorna após quase um mês por problemas físicos. Na quarta-feira, ele atuou os 90 minutos de partida da Copa FGF para ganhar ritmo e foi expulso nos acréscimos.

Agora, o Grêmio visita o Bragantino no Nabi Abi Chedid às 16h deste domingo, pela 26ª rodada do Brasileirão. O Tricolor está na 15ª colocação, com 27 pontos, apenas dois à frente da zona de rebaixamento.

