Tradicional jornal de Barcelona se rende a Vitor Roque: ‘Tigre está à solta’

Não demorou para Vitor Roque receber elogios em seu novo clube, o Real Betis. Ao anotar o primeiro gol pelo time da Andaluzia, na vitória sobre o Leganés, nesta sexta-feira (13), o atacante brasileiro fez até mesmo um jornal de Barcelona se render a ele

O tradicional Mundo Deportivo foi à loucura com Roque, que fechou o placar na vitória por 2 a 0, no Estádio Benito Villamarín, pelo Campeonato Espanhol. O veículo chegou, inclusive, a brincar com o apelido do brasileiro, também chamado de “Tigrinho”.

“Um tigre está à solta. Aplaudido estrondosamente assim que entrou em campo. Vitor Roque se caracteriza pelo faro de gol. É o primeiro de muitos”, publicou o jornal.

Recém-chegado ao Bétis após ser emprestado pelo Barcelona por uma temporada, o brasileiro disputou sua segunda partida pelo clube. Na estreia, o camisa 8 enfrentou o Real Madrid, no Santiago Bernabéu.

Desde que chegou à Espanha, no início de 2024, Vitor Roque guardou três gols em 18 partidas, os dois primeiros quando ainda estava no Barcelona.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.