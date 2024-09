Goiás bate Avaí na Serrinha e ganha alívio para sequência da Série B

Com poucas oportunidades claras de gol no primeiro tempo, o Goiás teve um pouco mais de volume ofensivo. Levou algum perigo apenas no cabeceio de Marcão e na finalização de Rafael Gava. Já o Avaí não assustou o goleiro Tadeu. No retorno do intervalo, os anfitriões abriram o placar logo no minuto inicial. Welliton, que entrou na vaga de Paulo Baya, criou boa jogada individual e fez cruzamento rasteiro para Rafael Gava balançar a rede. Aos 25, Gava voltou a se destacar, mas desta vez com assistência. Afinal, cobrou falta na cabeça de Edson para ampliar a vantagem. Tiago, aos 36, descontar em cabeceio. Faltou, porém, força ao time catarinense para buscar o empate em Goiânia.